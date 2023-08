Man legt explosief bij deur trouwcentrum ‘Het Paleis’ in Schiedam

Bij een toegangsdeur van zalencentrum ‘Het Paleis’ aan de Sandvikstraat in Schiedam was er in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie. Rond 01:30u legde een man een explosief neer tegen de schuifdeuren aan de achterzijde van het pand, waarna de explosie plaatsvond.

De deuren liepen schade op door de klap en de brand die daarna ontstond. Ten tijde van de explosie waren er gasten aanwezig in het trouwcentrum. Zij konden allen tijdig naar buiten en raakten niet gewond.

De man is gefilmd door diverse camera’s, waaronder een grote mobiele beveiligingscamera-unit die pal naast het pand staat.

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van een explosie bij het pand. Op 12 juli eerder dit jaar was er ook een explosie om 05.00u.

De politie plaatste deze oproep: “Wederom is er een explosief ontploft bij het zalencentrum aan de Sandvikstraat in Schiedam. Rond 01.30 uur was het raak. Gelukkig raakte niemand gewond. Iets gezien van dit incident? Of iemand weg zien rennen/rijden? Bel 0900-8844.”