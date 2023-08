VES-voorzitter verwacht problemen met kleingeld bij invoer 500 SRD biljetten

“Als je met een biljet van 500 SRD zal gaan bij een handelaar, zal die je niet kunnen helpen. Omdat je dan wel een kleingeld-probleem krijgt.” Dat zegt Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Hij reageert op het besluit van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om biljetten van 200 en 500 Surinaamse dollars (SRD) over enkele maanden in te voeren.

Debipersad is daarom voorstander van een economie waarbij alle betalingen via de telefoon, pinpas of internet-banking plaatsvinden.

“Door de ontwaarding wordt je portemonnee alleen maar dikker en dikker en wat je ermee kan kopen wordt minder en minder. Daarom wil je dat wel altijd op je pinpas hebben. Maar niet altijd werken de pinautomaten en pos-apparaten. Veel bedrijven blijken ook te weigeren om die pos-apparaten te gebruiken. Dat cash geld-gebeuren moeten wij achter ons laten, maar dat betekent niet dat je dat binnen één dag kan afbouwen”, benadrukt hij.

De VES-voorzitter begrijpt aan de andere kant wel de gedachte achter de invoering van de biljetten van 200 en 500 SRD, omdat hiermee de portemonnee van de burger niet meer zo dik hoeft te zijn. “Het is waarschijnlijk om het betaalgemak mogelijk te maken”, aldus de econoom.

De noodzaak voor het invoeren van hogere coupures vloeit volgens de CBvS voor uit ondermeer de inflatie en de grote vraag naar biljetten. Doordat ondermeer prijzen van goederen flink gestegen zijn, lopen burgers met veel meer biljetten tot maximaal 100 SRD. Door de grote vraag naar deze biljetten raken geldautomaten sneller leeg. Het invoeren van de nieuwe coupures over een paar maanden, moet dit oplossen.