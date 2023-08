8 medailles voor Suriname op dag 1 Goodwill Swimming Championship

Op de eerste dag van de 27e Goodwill Swimming Championship in Jamaica hebben de zwemmers van Suriname 8 medailles in de wacht gesleept. Het gaat om 1x goud, 3x zilver en 4x brons. Daarnaast is er ook een nieuwe meetrecord geregistreerd.

Sean-Verno Dipokromo wist met een tijd van 1:01.39 het meetrecord op de 100 m vrije slag te verbreken bij de jongens 11-12 en daarmee een gouden medaille te behalen. Verder behaalde hij zilver op de 100 m rugslag.

Het lukte Alyssa Kasanpawiro een zilveren medaille te behalen op de 50 m schoolslag, terwijl Tyrell Mokkum en Joshua Busropan brons behaalden op deze slag. Evan Tjon A Pauw behaalde ook brons op de 100 m vrije slag.

Het jongens 11-12 estafette team gevormd door Jaïro Oldenstam, Tyrell Mokkum, Sean-Verno Dipokromo en Marc Ramratten behaalde zilver op de 400 Medley Relay en het meisjes 13-14 estafette team gevormd door Amalia Mohamed, Faith Lamsberg, Zia de Kom en Ziffa Ceder behaalde brons op deze slag.

Suriname staat na dag 1 met 144 punten op de 5e plaats. De wedstrijden van dag 2 zijn vanaf 11:00 uur Surinaamse tijd via deze link te volgen.