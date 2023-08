Fly AllWays-toestel keert terug naar Zanderij

Een toestel van Fly AllWays is vrijdagaochtend kort na vertrek teruggekeerd naar de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven.

De vlucht was vanaf de luchthaven in Suriname opgestegen en was via Guyana onderweg naar Cuba. Waterkant.Net verneemt dat de piloot besloot terug te keren vanwege een technisch probleem.

Het toestel werd veilig aan de grond gezet en de vlucht werd geannuleerd. De getroffen passagiers zijn vanmorgen vertrokken naar hun bestemming.

Eerder deze week keerde ook al een toestel van Fly AllWays die vanaf de Cheddi Jagan International Airport in Guyana onderweg was naar Jamaica kort na opstijgen terug vanwege een motor-probleem.