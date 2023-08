RBTP houdt inbraakverdachten supermarkt annex woning aan

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben deze week S.M. (22) en K.T. (23) na goed speurwerk aangehouden en overgedragen aan bureau Munder, in verband met een inbraak onderzoek.

De inbraak zou in de tweede week van augustus hebben plaats gevonden bij een supermarkt annex woning aan de Kwattaweg, in het verzorgingsgebied van bureau Munder.

Na de inbraak stelde de winkeleigenaar de politie op de hoogte die naar het adres kwam voor onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat een raam van een ruimte werd geforceerd waarna een van de verdachte zich toegang tot de winkel verschafte.

De buit bestaat uit een geldbedrag, alcoholische dranken en sigaretten. Na goed speurwerk kwamen de mannen in beeld waarna tot aanhouding werd overgegaan. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat het aandeel van de mannen is in deze inbraak zaak.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.