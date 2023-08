Vp Brunswijk: “Als de president besluit om Bouterse gratie te geven, moet hij ook met mij praten”

Indien Desi Bouterse later dit jaar door het Hof van Justitie in Suriname wordt veroordeeld, mag hij voor zijn gratieverzoek wel aankloppen bij vicepresident (vp) tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk.

“Ik zit in een regering en als hij wordt veroordeeld, kan hij ook via mij proberen om de president te bereiken. Want als de president besluit om gratie te geven, moet hij ook met mij praten”, zei de tweede man van het land woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Brunswijk gaf dit antwoord als reactie op de opmerking van Bouterse. De ex-legerleider gaf aan dat hij bij eventuele veroordeling altijd kan aankloppen bij de koning van Suriname, omdat de koning hoger is dan de president.

Brunswijk benadrukte dat het ook in deze case belangrijk is om ervoor te zorgen dat de rust wordt gegarandeerd. Hij maakt zich wel zorgen over de mogelijke gevolgen na een eventuele veroordeling en inverzekeringstelling van Bouterse.

“We hebben straks een uitspraak en iedereen onderschat dat. Maar omdat ik een militair en strateeg ben, heb ik al nagedacht over welke dingen er kunnen gebeuren. Maar niemand denkt daaraan”, aldus de vp