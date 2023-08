Over een paar maanden ook 200 en 500 SRD biljetten uit de geldautomaat

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is vandaag tijdens een persconferentie, ingegaan op de veel besproken nieuw in te voeren biljetten van 200 en 500 Surinaamse dollars (SRD). Deze zullen hoogstwaarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 in roulatie worden gebracht.

De noodzaak voor het invoeren van hogere coupures vloeit voor uit ondermeer de inflatie en de grote vraag naar biljetten. Doordat ondermeer prijzen van goederen flink gestegen zijn, lopen burgers met veel meer biljetten tot maximaal 100 SRD.

Door de grote vraag naar deze biljetten raken geldautomaten sneller leeg. Het invoeren van de nieuwe coupures over een paar maanden, moet dit oplossen.

De president van de centrale bank Maurice Roemer, spreekt tegen dat de geldhoeveelheid toeneemt zonder dekking. Ook is er volgens hem geen sprake van devaluatie.