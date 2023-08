Vrouw ziet haar auto in vlammen opgaan; voertuig volledig verwoest

Deze Toyota Vitz is woensdagmiddag op een erf van een woning aan de De Craneweg in Suriname geheel afgebrand.



Uit het onderzoek blijkt dat de automobiliste M.S. rond 15.15u thuis kwam. Ze parkeerde haar auto op het erf. Kort daarna zei haar zoon dat hij een brandlucht waarnam. De eigenaresse keek naar haar auto en zag tot haar schrik dat er rook aan de onderkant van haar auto te zien was.

Ze snelde zich naar haar voertuig en zag dat er inmideels vuur was ontstaan. Binnen een fractie van enkele seconden stond de auto in lichterlaaie. “Ik heb niets van mijn auto kunnen redden”, zegt de emotionele vrouw aan de redactie van Waterkant.Net.

Het voertuig was haar enige vervoermiddel. Naast haar ambtenarenwerk hosselde ze door viswaren te verkopen met behulp van de auro. In deze zware tijd is het heel moeilijk voor haar om een andere auto in goede staat te kunnen kopen.

Ze vraagt de samenleving om haar op welke manier dan ook, bij te kunnen staan. Haar adres is De Craneweg 245.

De Surinaamse brandweer en de politie van Lelydorp waren ter plaatse. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.