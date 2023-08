Brunswijk: “Alle andere partijen zijn bang dat ik van ze ga winnen”

Vicepresident tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk stelt dat alle andere politieke partijen in Suriname steeds, waaronder coalitiepartij VHP, erop uit zijn om kritiek op zijn uitspraken te leveren, omdat zij weten dat de ABOP als grote winnaar uit de bus zal komen bij de verkiezingen in 2025.

“Alle andere partijen zijn bang dat ik ze ga winnen. Omdat den man e si a beweging fu ABOP. Ze zijn bang. Den man reken dat’ a man disi o klari unu. Dus ABOP en PL zijn gewaarschuwd, want alle andere partijen zijn tegen ons”, zei de tweede man van het land woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Hij reageerde hiermee op de verklaring van VHP waarin zijn recente dreigende uitspraken aangeduid werd als een teken van zwak leiderschap. VHP-fractieleider Asis Gajadien deed een beroep op de vp om deze uitspraken te corrigeren. Daarnaast heeft ook de VES de vp opgeroepen om zich te verontschuldigen naar de gehele samenleving toe. De vp is in ieder geval niet van plan om sorry te zeggen.

Brunswijk benadrukte wederom dat mensen zijn uitspraken van vorige week woensdag hebben verdraaid en dat hij daarom aan niemand zijn verontschuldiging zal aanbieden. “Al willen ze me uitspraak afkeuren, laten ze dat maar doen. Het enige wat ik wil in dit land is dat we rust hebben”, benadrukte de vp. Hij stelde dat hij al twee weken bezig is de rust bij de groepen betrokken in de binnenlandse oorlog te garanderen na de buitenwerkingstelling van de Amnestiewet. Volgens Brunswijk onderschatten mensen dit soort zwaarwichtige uitspraken.

Brunswijk benadrukte dat zijn partij nog altijd voorstander is van een districtenstelsel, zoals eerder door de ABOP/PL-fractie is ingediend. “Wij staan nog altijd achter een districtenstelsel. Precies zoals het jarenlang was toen de NPS wist om alle tien zetels te winnen in het binnenland. Toen was er geen probleem. Toen de NDP ook 70% van het binnenland begon te winnen, was het ook goed. Maar nu men ziet dat de ABOP het gaat overnemen, dan wil niemand het meer accepteren”, zei Brunswijk. Alle vijf fracties in De Nationale Assemblee hebben recent overeenstemming bereikt om mee te gaan met landelijke evenredigheid. Hierdoor is er draagvlak voor dit kiessysteem.

De ABOP-voorzitter benadrukt dat hij als leider van de geelzwarte partij altijd heeft gezegd dat hij staat achter alles wat conform de grondwet wordt goedgekeurd. “Al ben ik er niet zo happy mee”, stelt hij. In ieder geval heeft de ABOP-voorzitter zijn huiswerk al gemaakt over hoe om te gaan met welk stelsel dan ook.