Gajadien en Bouva uiten bezorgdheid over gevolgen uitslag 10e leerjaar: “Met onderwijs experimenteren we niet”

Heel veel ouders maken zich volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien enorm zorgen na de uitslag van hun kinderen in het 10e leerjaar in Suriname. “Kinderen weten op dit ogenblik niet wat ze met het resultaat moeten doen”, zei Gajadien dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Op dit ogenblik worden kinderen die niet geslaagd zijn voor het algemeen vormend onderwijs (AVO) verplicht om naar het beroepsonderwijs (BGO) te gaan. Ze worden na hun uitslag onmiddellijk afgeschreven van de school. Gajadien vindt dat er naar oplossingsmodellen moeten worden gekeken om alsnog de kinderen te accommoderen.

Naast Gajadien heeft ook NDP-parlementariër Melvin Bouva aandacht voor het onderwijsproblematiek gevraagd. Naar zeggen van Bouva is dit nieuw systeem zonder enige wettelijke grondslag, een MOP en begroting ingevoerd. Hierdoor is de situatie binnen het onderwijs in Suriname op dit ogenblik behoorlijk zwart voor zowel leerlingen, ouders en leerkrachten.

Voor de NDP’er is het onduidelijk en onvoorzien waar de regering naartoe koerst met het onderwijssysteem. “En ik denk niet dat het gezond is om een schooljaar weer zo te beginnen. We kennen de klachten met betrekking tot leerjaar 10. We vragen daar dringend aandacht voor. Laat er meer duidelijkheid komen naar de schoolleiders, leerkrachten en leerlingen toe over wat hun positie is”, benadrukte Bouva.

De volksvertegenwoordiger vindt nog steeds dat er weinig gedegen uitleg is gegeven over dit nieuw systeem en deed daarom wederom een beroep op de DNA-leiding om een themavergadering hiervoor uit te schrijven. “Meerdere malen is beloofd dat er een themavergadering zou worden gehouden, maar waar deze vergadering blijft weet Joost! Waar de minister blijft om hier verantwoording af te leggen, weet Joost! Met onderwijs experimenteren we niet!”, aldus Bouva.