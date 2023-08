Studentendebat in Nickerie over ‘Cyber Bullying’

In Suriname heeft het Onderdirectoraat (OD) Jeugdcentra Nickerie op vrijdag 11 augustus, een studentendebat gehouden in het Telesur gebouw met als onderwerp ‘Cyber Bullying’. Studenten van 16 tot 20 jaar mochten meedoen aan dit debat.

Cyber bullying of cyberpesten is een vorm van pesten, waarbij het slachtoffer gekwetst wordt via de nieuwe media. Dat kan op veel manieren, waaronder beledigende e-mails, gemene berichtjes, ongewenste foto’s of video’s verspreiden die viraal gaan op social media.

Burgermoeder Senrita Gobardhan die ook aanwezig was juicht dit initiatief toe. De DC beloofde voor transport en benzine te zullen zorgen zodat de organisatie deze geweldige en leerrijke sessies naar alle ressorten van het district kan brengen.

“Een ieder maakt fouten in het leven. Fouten moeten gemaakt worden om wijzer te worden in het leven”, aldus de Burgermoeder.

Mw. Ang√©le Lieveld van het OD Jeugdcentra Nickerie gaf aan het geweldig te vinden dat een ieder op zijn of haar manier de afdeling ondersteund bij het vervullen van haar voornaamste taak, namelijk “Onophoudelijk werken aan de vorming van jongeren tot evenwichtige volwassenen”.

De 5 beste debaters ontvingen elk een waardebon van 500 Surinaamse dollars die zij mogen besteden aan schoolspullen.