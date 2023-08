Parmessar over tekort aan luchtverkeersleiders: ‘Dit doet ons land niet goed’

‘Dit doet ons land niet goed’, zegt NDP-fractieleider Rabin Parmessar. De politicus vroeg dinsdag in De Nationale Assemblee aandacht voor het tekort aan luchtverkeersleiders op de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Door het gebrek aan luchtverkeersleiders moesten in de afgelopen periode meerdere vluchten van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) uitwijken naar buurland Frans-Guyana.

Dit tekort heeft vandaag bijna weer voor hetzelfde probleem gezorgd.

“Ik begrijp dat het een kwestie is van roosterindelingen en dat deze zaak al weken tot maanden voortsleept. En het is niet de eerste keer dat een kist moet uitwijken. Dit doet ons land, de toerismesector niet goed”, aldus Parmessar. Hij deed een dringend beroep op de regering om dit probleem tot het verleden te laten behoren.

Parmessar kreeg hierin ondersteuning van NPS-fractieleider Gregory Rusland. De NPS’er vroeg aansluitend hierop aan de regering om ook nader in te gaan op de situatie bij de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM).

“Omdat we weten dat de regering vanuit Grassalco onder andere efforts heeft ingezet om de SLM te redden. Maar ik ben toch benieuwd wat op dit moment de stand van zaken is. Want er wordt veel geld gestopt vanuit de gemeenschap in de SLM, welke we wel koesteren als Srananmans. Maar zakelijk bekeken moeten we wel weten of er op maandbasis wel winsten worden gemaakt. Draait men positief om de schulden in te kunnen lossen?”, aldus Rusland.