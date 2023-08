Volksgezondheid lanceert Borstvoedingsweek in Suriname

Het programmaonderdeel Family & Community Health van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) organiseert jaarlijks van 1 tot 7 augustus de borstvoedingsweek. Het thema van dit jaar is: “Let’s make breastfeeding and work, work”. De launch van deze bewustwordingsweek heeft op woensdag 2 augustus plaatsgevonden in het Diakonessenhuis.

De borstvoedingsweek is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, het BOG, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en UNICEF; het Kinderfonds van de Verenigde Naties.



Het geven van borstvoeding geeft voordelen voor het leven, het is daarom van eminent belang dat de voorlichting gecontinueerd wordt. In de wet arbeidsbescherming gezin 2019 is opgenomen dat alle vrouwen in Suriname minimaal 14 weken en maximaal 18 weken zwangerschapsverlof moeten krijgen. In de wet worden ook werkgevers gestimuleerd om vrouwen in de gelegenheid te stellen om hun kindje borstvoeding te geven. In dat kader en met het oog op het thema van 2023 – Let’s make breastfeeding and work, work – heeft het BOG met ondersteuning van het UNICEF op 12 mei van dit jaar de kolfkamer bij het BOG in gebruik genomen.

De kolfkamer is bedoeld voor de zogende moeder om tijdens werkuren haar moedermelk af te kunnen kolven, in een veilige en nette omgeving, zodat deze niet verspild wordt en zij niet urenlang met gespannen borsten hoeft rond te lopen. De kolfkamer komt niet alleen de baby ten goede maar ook de ouders van het kind en uiteindelijk, de werkgever. De Vaders kunnen ook de afgekolfde melk geven aan hun baby en zo een hechtere band met hun kindje ontwikkelen. De melk kan op de juiste temperatuur worden bewaard en meegenomen voor de baby. Ook kan de afgekolfde melk de volgende dag afgegeven worden aan de oppas.

Het BOG roept andere ministeries, departementen en bedrijven uit de private sector op om een stap in de goede richting te zetten met betrekking tot de preventieve zorg voor baby’s door een kolfkamer op de werkvloer in te richten. “Als onze baby’s borstvoeding krijgen zijn ze gezonder, sterker, intelligenter, creatiever, groeien ze goed en worden ze niet zo snel ziek. Door het inzetten van de kolfkamer hoeft de moeder het werk niet te missen”, aldus Sharon Saridjan- Tjokro, Hoofd van Family Health.

Borstvoeding heeft gezondheidsvoordelen. Het extra gewicht die de moeder tijdens de zwangerschap meekrijgt raakt ze hierdoor sneller kwijt. Tevens trekt de baarmoeder tijdens het geven van borstvoeding samen en keert deze sneller terug naar de normale grootte. Ook het risico op eierstokken en borstkanker wordt hierbij verminderd. Daarnaast heeft het geven van borstvoeding ook economische voordelen daar dure babyvoeding wordt vermeden.

Borstvoeding is onderdeel van de preventieve zorg van moeder op kind. Het BOG heeft zich daarom in de afgelopen periode ingezet om bewustwordingstrainingen te houden voor moeders, vaders, grootouders, influencers, ministeries en hun departementen, bedrijven in de privésector en de gezondheidswerkers.