Student onder bedreiging van vuurwapen beroofd van telefoon door straatrovers

Een 17-jarige student in Suriname, is maandagavond onder bedreiging van een vuistvuurwapen beroofd van zijn mobiele telefoon aan de Dokter Sophie Redmonstraat in Paramaribo.

Volgens het slachtoffer H.D. is hij student van Amto te Lelydorp. Hij kwam van school en liep over de voormelde straat. Bij de Finabank zat hij op de stoep toen een man naast hem plaats nam en een gesprek met hem aanknoopte.

De man stond vervolgens op en stak de straat over. Daar sprak hij met een andere persoon. Vervolgens liepen beide mannen naar het slachtoffer toe. De man die met het slachtoffer sprak haalde plotseling een vuistvuurwapen tevoorschijn en drukte het tegen de hals van het slachtoffer. De tweede verdachte greep op zijn beurt het slachtoffer aan zijn hals en vroeg hem om zijn bezittingen af te staan.

Uit de broekzak haalde deze laatste een mobiele telefoon van het merk Samsung A12 en nam deze weg. Na de daad verlieten de rovers de plaats te voet. Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.