Drugsverkoper, drugsgebruiker en winkelier bij inval aangehouden

Leden van de Narcotica Brigade in Suriname hebben maandagavond bij een winkel aan de Latourweg in Suriname drie verdachten aangehouden na een drugsinval.

Uit informatie van de Surinaamse politie blijkt dat de 23-jarige Riquel G. drugs voor de winkel verkoopt. Tijdens de inval werd de koper Arianto M. (30) in gezelschap van de verkoper aangehouden. Hij had een wikkel hasj bij de verkoper gekocht.

Bij verder onderzoek werden in de winkel op de rekken drie digitale weegschalen, een broodzak hasj en een broodzak marihuana aangetroffen. Deze zijn door de wetsdienaren in beslag genomen.

De winkelier Wendang C. (28) is wegens medeplichtigheid door de Narcotica brigade aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten allemaal in verzekering gesteld.