Ori: “Als er tegenwerkingen zijn, ga ik mensen thuis zetten”

“Als er tegenwerkingen zijn, ga ik mensen thuis zetten”. Zo reageerde minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) over het diepgaand onderzoek dat binnenkort zal worden gedaan om meer zicht te krijgen op de corruptieve handelingen bij schoolvervoer. Het gaat om een onderzoek vanaf het jaar 2016.

De bewindsman zei woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering dat hij nog geen enkele naam genoemd heeft en over geen enkele dikke of dunne dossiers gesproken heeft. Als minister verantwoordelijk voor het MINOWC heeft hij geconstateerd dat bepaalde zaken niet correct aan toe gaan op zijn ministerie. “En dan ga je daarvoor een aantal maatregelen moeten nemen. En ik verzamel op mijn manier de informatie en ik ben als hoofdverantwoordelijke op dit ogenblik bezig goed te kijken dat er onderzoek wordt gedaan naar de handelingen op die afdeling. We zijn dus daarmee bezig en we komen met gepaste maatregelen”, aldus de minister.

Voor nu zullen de feitelijkheden eerst op een rij worden gezet, alvorens een stap kan worden gemaakt richting het Openbaar Ministerie. Bij tegenwerkingen zal hij wel direct handelen. “Het verhaal van bus- en schoolvervoer is een lange geschiedenis. We hebben gezien dat de Centale Landaccountantdienst (Clad) is ingeschakeld door me voorganger en blijkt dat de Clad niet de nodige medewerking kreeg over de informatie. Informatie wordt weggedrukt of niet beschikbaar gesteld. Dat kan gewoon niet. Dus wij gaan het anders doen. Wij gaan zelf met een externe figuur de rapportages bekijken vanaf 2016 en dan komen we terug met het rapport om verdere handelingen te doen. Je moet eerst de feiten op een rij moeten hebben”, aldus de politicus.

Het zogenaamde heksenjacht dat hij volgens bepaalde critici geopend zou hebben om NPS’ers te bekladden, wuift de bewindsman naar het rijk der fabelen. “Dat is baloney en gewoon pure onzin. Ik ben puur verantwoordelijk voor het ministerie en ik doe mijn werk. Ik zie Surinamers bezig zijn, dus ik speel geen politiek”, aldus de minister.