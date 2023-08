Mr. Garcia Paragsingh wordt definitief benoemd tot procureur-generaal

Mr. Garcia Paragsingh, die sinds 13 april 2021 belast is met de waarneming van de functie van procureur-generaal (pg) in Suriname, wordt definitief benoemd in deze functie. Haar benoeming is woensdag goedgekeurd tijdens de regeringsvergadering.

Paragsingh volgde in 2021 toenmalig pg Roy Baidjnath Panday op, omdat hij met pensioen ging.

De benoeming van de pg is een aangelegenheid van de gehele Surinaamse regering. Paragsingh die hiermee de hoogste justitiƫle autoriteit in het land wordt, had eerder aangegeven dat zij niet voor een derde jaar zou waarnemen als pg.