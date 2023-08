Man probeert drugs in pakket met versnaperingen te versturen

De 31-jarige Romano B. die eerder dit jaar een pakket ter verzending had aangeboden waarin drugs werden aangetroffen, is maandagavond op zijn woonadres in Suriname, door leden van de Narcotica Brigade opgespoord en aangehouden.

De verdachte had een doos met versnaperingen op de post gedaan. Tijdens het scannen werden onregelmatigheden geconstateerd in de doos. Bij onderzoek bleek dat bijkans 100 gram cocaïne in de pakjes versnaperingen was verwerkt.

De verzender werd door de leden van de Surinaamse Narcotica Brigade opgespoord en aangehouden. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.