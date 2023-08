Van der San: “Toetsing Amnestiewet 1992 is gewoon komedie”

Eugène van der San, gewezen directeur van het Kabinet van de President, verwacht dat de toetsing van de wet van 19 augustus 1992, ook wel de Amnestiewet 1989, door het Constitutioneel Hof (CHof) in Suriname niets anders zal opleveren, dan hetzelfde resultaat als de toetsing van de Amnestiewet uit 2012.

“Ze kunnen niet tot een andere uitspraak komen, omdat de motieven en overwegingen die men heeft gehanteerd om die Amnestiewet van 2012 onverbindend te verklaren, onverkort ook gelden voor de Amnestiewet van 1992. Dit is dus gewoon een komedie”, zei Van der San in het programma Bakana Tori.

Van der San voert aan dat stelt dat het onverbindend verklaren van de Amnestiewet 1992 geen enkele consequenties zal hebben voor de voormalige Junglecommando en diens leider Ronnie Brunswijk. “Want die Amnestiewet is al op hen toegepast, dus ze zijn al gevrijwaard van al die misdrijven die toen zijn gepleegd. Daarnaast is het zo dat al deze misdrijven al zijn verjaard. Dus ook daar kan men niet ingrijpen om de mensen strafrechtelijk te vervolgen. Er is niks eraan. Het is gewoon komedie”, aldus Van der San.

Het Constitutioneel Hof heeft op 22 juli 2021 geoordeeld dat de gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012 in strijd is met de Grondwet en geratificeerde internationale verdragen. Hier was er wel een consequentie, namelijk dat de ex-legerleider Desi Bouterse en de andere verdachten van de moorden van 8 december 1982, niet meer in aanmerking voor amnestie.

Het Constitutioneel Hof zal op donderdag 3 augustus 2023 uitspraak doen over de toetsing van de wet van 1992.