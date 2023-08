Bruidegom dag voor huwelijk dood na zware crash met supersnelle trouwauto

Een 28-jarige Nederlandse man die dinsdag 1 augustus zou gaan trouwen, is een dag voor het huwelijk gecrasht met de trouwauto. Hij zat afgelopen maandag samen met zijn 20-jarige broer in een supersnelle BMW M8 Competition Cabrio, toen het misging op de N309 Eperweg.

De jongere broer bestuurde de BMW M8 met maar liefst 625 PK. Volgens Autoblog verloor hij vermoedelijk de macht over het stuur. De auto raakte van de weg, botste tegen bomen en kwam zwaar beschadigd op z’n kop tot stilstand (foto).

Het ongeluk gebeurde tijdens hevige regenval, maar of dat de oorzaak is dat de auto van de weg raakte is niet bekend.

Het onderzoek naar het eenzijdig verkeersongeval is in volle gang.