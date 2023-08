Mannen verdacht van diverse auto-inbraken aangehouden

In Suriname heeft de Onderzoeksunit van politie Santodorp samen met de inlichtingendienst en RBT Midden in de ochtend van maandag 31 juli twee verdachten aangehouden, die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij diverse auto-inbraken in de districten Paramaribo, Wanica en Para.

De verdachten Orton M. (24) en Miquel J. (36) werden voor een eetzaak aan de Latourweg gesignaleerd. Zij hadden in hun bezit twee koplampen en een ruitenwisser, die zij zouden verkopen. Na een onderzoek bleek dat deze auto onderdelen in de vroege ochtend van maandag 31 juli 2023 waren gesloopt van een Toyota Vitz die voor een woning geparkeerd stond op het Hanna’s Lust project. De benadeelde had kort voor de aanhouding aangifte gedaan bij de politie van het station De Nieuwe Grond.

De verdachte M. werd zowel door de politie van Santodorp als die van Rijsdijk gezocht vanwege twee auto inbraken. Zo zou M. in de maand juli 2023 in een voertuig te Ephraimszegen hebben ingebroken en zou hij uit dat voertuig een geldbedrag hebben weggenomen. Op Rijsdijk had M. een voorlens van een Toyota Vitz weggenomen. Door de Onderzoeksunit Santodorp werd samen met de inlichtingendienst en RBT Midden gewerkt aan de opsporing en aanhouding van deze verdachte.

De verdachte J., die vaker met de politie en de justitie in aanraking is gekomen zou uit het onderzoek bij zowel de auto inbraak te Rijsdijk als die van het Hanna’s Lust project als chauffeur hebben gefungeerd. Op deze verdachte werd een hoeveelheid marihuana (28.9 gr.) en een blok hasj (9 gr.) aangetroffen. Ook had de verdachte een dolkmes bij zich en een geldbedrag in SRD en US$. Al deze spullen werden door de politie in beslag genomen ten behoeve van de justitie.

De verdachten M. en J. zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat de verdachten deel zijn van een groep die in voornoemde gebieden auto inbraken heeft gepleegd. Er wordt gewerkt aan het verder achterhalen van de overige groepsleden en andere plaats delicten.

Het onderzoek wordt voortgezet door de Onderzoeksunit Santodorp.