Kanhai over Essed: “Kennelijk heeft hij zijn ziel verkocht voor een bord linzensoep”

Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Desi Bouterse, stelt dat zijn collega-advocaat Hugo Essed niet kan beoordelen of zijn dupliek voor hoofdverdachte Desi Bouterse van nul en generlei waarde is. “Kennelijk heeft hij zijn ziel verkocht voor een bord linzensoep”, zei Kanhai op D-TV in Suriname.

De advocaat voerde aan dat Essed het vermogen niet beschikt om een beoordeling te plegen op het pleidooi en dupliek, omdat hij hem de afgelopen dertig jaren nog nooit in een strafzaak heeft zien verdedigen. Kanhai vermoedt dat Essed kennelijk niet goed heeft geluisterd. Hij stelt in de rechtszaal zaken naar voren te hebben gebracht op basis van getuigenverklaringen die in het dossier voorkomen. Ook heeft hij een omstandigheid uitgewerkt waarbij een militair niet meer dan twee tot drie kogels nodig heeft om iemand op korte afstand dood te schieten.

“Maar als je eenmaal meer linzensoep hebt gegeten, dan kan het dat je meer informatie hebt dan mij”, aldus Kanhai. Een dag na het laatste woord van Bouterse bij het Hof van Justitie stelt de raadsman dat hij erg goed gestemd is en optimistisch is over de uitspraak later dit jaar. Ook zag Bouterse er ontspannen uit bij de evaluatie die hij gisteren met hem had. (tekst loopt door onder video)

Kanhai stelt zijn dupliek onderbouwd te hebben met getuigenverklaringen en historische feiten. Als voorbeeld noemde hij de naam van Nirmala Rambocus, zus van de doodgeschoten militair Soerendre Rambocus, die geld zou hebben gegeven voor aankoop van wapens, die gebruikt zouden worden bij de invasie. Voorwaarde was dat haar broer bevrijd zou worden en de militaire leiding moest krijgen.

“Een getuige die onder eed is gehoord heeft dit gezegd. Bovendien vergeten ze dat het Openbaar Ministerie ook gebruik heeft gemaakt van deze verklaring. Dus zij achten het ook betrouwbaar. Maar als ik het gebruik, dan zijn het leugens. Dus in welk land leven we? Zijn we zo gekoloniseerd, zoveel gegeten dat alla un’ maag e draai van dat bordje linzensoep”, aldus Kanhai.

De advocaat van Bouterse is van mening dat de rol van Hans Valk in het heel gebeuren rond de decembermoorden, niet kan worden ontkend. Degenen die dat wel ontkennen, hebben volgens hem kennelijk ook geproefd van de linzensoep. “Meneer Valk was de militaire attache van Nederland in Suriname. Iemand die beweerd dat de Nederlandse regering niet wist wat meneer Valk hier deed, is naïef. Het is ook heel toevallig dat de Nederlandse ambassadeur precies in die periode naar Frans-Guyana gaat en dat Nederland daarna voor zestig jaren alles wat hier is gebeurd in 1980 opbergt. Dit zijn historische feiten. En uit die historische feiten blijkt dat Valk een bijzondere rol heeft gespeeld in 1980 en dat Nederland daarvan zeker op de hoogte was”, aldus Kanhai.

Volgens Kanhai heeft Nederland de hand gehad in de val van Johan Pengel, terwijl niemand ook kan betwisten dat het voormalig moederland moe was van Henck Arron. Valk speelde volgens hem dus in 1980 een rol om de belangen van Nederland veilig te stellen door iemand hier te vinden die dat belang het best kon behartigen. “Bouterse heeft toen een ingreep gepleegd en de pas afgesneden van meneer Valk. En toen begon die ellende”, aldus de advocaat. Hij stelt dat vanaf toen tal van gebeurtenissen zijn geweest waarbij Nederland gepoogd heeft om de macht weer terug te nemen.