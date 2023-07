Messi scoort winnende doelpunt voor Inter Miami in blessuretijd tijdens debuutwedstrijd

Lionel Messi heeft vrijdagavond tijdens zijn debuutwedstrijd bij Inter Miami zijn club diep in blessuretijd op spectaculaire wijze aan een overwinning geholpen.

De Argentijnse superster begon de wedstrijd tegen de Mexicaanse club Cruz Azul in het DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale op de bank.

In de 54ste minuut kwam Messi in het spel en op dat moment stond Inter Miami met 1-0 voor. Niet lang daarna, in de 65ste minuut, scoorde Cruz Azul de gelijkmaker.

In blessuretijd werd Messi buiten het strafschopgebied neergeslagen en de arbiter floot voor een vrije trap. De superster belastte zich ermee en liet de bal in de linkerbovenhoek verdwijnen: 2-1. Kort hierna floot de arbiter de wedstrijd af.