Verdronken man die hulp wilde bieden is 54-jarige onderwijzer Romeo Parris

Het lichaam dat donderdag werd opgevist uit het Saramaccakanaal in Suriname, is van de 54-jarige Romeo Parris. Hij zou in het water zijn gesprongen om een man met een psychische stoornis, die in het kanaal met een boot dreef, hulp te bieden.

Parris, die onderwijzer van beroep was, sprong in de nacht van woensdag op donderdag 20 juli in het kanaal. Voordat hij de man op de boot kon bereiken, verdween hij in de diepte.

Er werd een zoekactie op touw gezet door familieleden door met een boot in het kanaal te varen richting de molen. Vrijdagmiddag werd het lichaam iets voor de sluis, aan de Trefbalstraat ter hoogte van Vabi, door de familie van het slachtoffer gesignaleerd en aan de kant gesleept.

Naast de familie was ook de politie van Livorno ter plaatse voor onderzoek. Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden. Het slachtoffer is als gevolg van verdrinking om het leven gekomen.