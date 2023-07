Minister Ramadhin brengt oriëntatiebezoek aan het Streekziekenhuis Atjoni

De minister van Volksgezondheid in Suriname, Amar Ramadhin, heeft op donderdag 20 juli samen met een delegatie van Volksgezondheid, de Medische Zending en de Stichting Staatsziekenfonds een oriëntatiebezoek gebracht aan het Streekziekenhuis Atjoni in het kader van de opening welke gepland staat voor zondag 30 juli.

Na het eerste bezoek van Ramadhin aan het Streekziekenhuis Atjoni op 4 december 2020 is er op het ministerie werk van gemaakt om het ziekenhuis in te richten. In dit ziekenhuis was de spoedpost reeds geopend en is er in de afgelopen periode medisch equipement geplaatst en gewerkt aan het versterken van het verplegend personeel.

Er is een EHBO afdeling met opvang mogelijkheden voor urgente gevallen en kan men ook terecht voor observatie. Verder is er een goed functionerend laboratorium aanwezig waar er op advies van de artsen onderzoekingen gedaan kunnen worden. Het is ook mogelijk om gelijk het resultaat te krijgen van diverse onderzoekingen, waardoor men niet meer hoeft te wachten op resultaten die eerst naar het laboratorium moet gaan in Paramaribo.

Het ziekenhuis heeft ook een apotheek met deskundigen die medicamenten kunnen verstrekken aan patiënten. Ook voor de kinderen is er een speciale kinderafdeling ingericht in het Streekziekenhuis Atjoni. Er zal de komende tijd nog gewerkt worden aan het werven van specialisten voor dit ziekenhuis.

De Medische Zending (MZ) en het Streekziekenhuis Atjoni (SZA) zijn eerder dit jaar een samenwerking aangegaan. Deze is bekrachtigd met een intentieverklaring die getekend is door MZ-directeur Herman Jintie en waarnemend directeur Edwin Noordzee van SZA. De twee instellingen willen samen optrekken bij het bieden van zorg met name bij de scholing en inzet van personeel, opname en behandeling van patiënten van het gebied, de mobiele dienstverlening met name inzet van ambulances bij ongevallen, laboratoria- en apotheekdiensten.

Het gaat bij deze om de eerste- en de tweedelijnszorg. MZ zal in haar doorverwijsbeleid zoveel als mogelijk gebruik maken van de diensten van SZA voor zover die de specialisatie beschikt, zegt Jintie.

Het ministerie heeft als doel om de continuïteit van gezondheidszorg te garanderen. Hiervoor zijn alle componenten in de zorg van belang en voor elke dienstverlening dient er ook betaald te worden. Hier speelt de Stichting Staatsziekenfonds ook een belangrijke rol in en zal er een samenwerking komen met het ziekenhuis. Er zal nagegaan worden welke diensten aangeboden kunnen worden in dit ziekenhuis.