Mohabali: “Ook DNA-leden met SZF-pasje moeten bijbetalen voor medicijnen”

VHP-parlementariër Barkat Mohab-Ali heeft tijdens de parlementsvergadering donderdag aan de bel getrokken inzake de schaarste aan babyvoeding, essentiële medicamenten en het probleem van kankerpatiënten in Suriname die niet voor behandeling kunnen worden uitgezonden naar het buitenland.

De VHP’er, die ook arts van beroep is, stelt dat er al ongeveer 2 maanden geen babyvoeding beschikbaar is voor ouders die zich daarvoor hebben geregistreerd. Hierdoor moeten ouders zich wenden tot de lokale markt, waar 200 Surinaamse dollars voor een blik moet worden betaald.

“Is er een schaarste? Wat is het probleem en wanneer is er een oplossing?”, zei de volksvertegenwoordiger. De mensen die waren geregisterd voor babyvoeding, kregen dat eerder om de ene maand. Mohab-Ali stelt dat er voorkomen moet worden dat er een situatie in Suriname waar kinderen ondervoed zijn.

Volgens de medicus krijgt hij ook veel berichten van burgers te hebben ontvangen over medicijnen die nergens te verkrijgen zijn.

“Ook essentiële medicijnen. Ook DNA-leden met een SZF-pasje moeten bijbetalen voor medicijnen. Vooral insuline is een groot probleem. De minister van Volksgezondheid weet dat type-1 diabetespatiënten niet zonder insuline kunnen leven. Vandaag kreeg ik een bericht dat voor een maand aan insuline er ongeveer 2000 SRD moet worden betaald. Is er een schaarste? Wanneer komt er een oplossing? Want zonder medicijnen kunnen de mensen het niet redden”, aldus de politicus.

Kankerpatiënten en patiënten met zeldzame ziekte werden in het verleden uitgezonden naar Colombia en Nederland. Echter, een aantal mensen die al lang gescreend zijn en om de wachtlijst staan, kunnen volgens de parlementariër niet worden uitgezonden. “De mensen zijn radeloos en de situatie wordt met de dag erger. Wat is er precies aan de hand?”, stelde Mohab-Ali.

Hij hoopt dat Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin spoedig duidelijkheid en een oplossing in deze kwesties zal brengen.