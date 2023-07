Suriname en IDB slaan handen ineen voor duurzame capaciteitsopbouw

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning in Suriname heeft een bilateraal overleg gehad met Tariq Alli, General manager van de Caribbean Country Department van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De functionarissen hebben gesproken over de samenwerking tussen Suriname en de bank. Suriname heeft 14 leningen en 4 schenkingen die ingezet worden voor duurzame projecten. Na het overleg zijn de functionarissen tijdens een persconferentie op het ministerie ingegaan op diverse aspecten van de collaboratie.

Minister Raghoebarsing heeft tijdens de persconferentie laten doorschemeren dat hij een uitstekende bespreking heeft gehad met IDB-functionaris Alli. De bewindsman merkt op dat Suriname vanaf 1985 een goede samenwerking heeft met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. “De IDB ondersteunt Suriname in heel veel opzichten. Er zijn veertien projecten die worden gefinancierd door de financiële instelling. De IDB komt in met een financiering van ruim USD 375 miljoen en er zijn ook schenkingen van ruim USD 8,5 miljoen”, aldus de financiënminister. Hij geeft aan dat de projecten zijn geëvalueerd en afspraken zijn gemaakt hoe de projecten efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden.

Suriname en de IDB zijn van mening dat de ontwikkeling van Suriname niet alleen een aangelegenheid is van geld. “Geld is belangrijk, maar het gaat om de ontwikkelingsvisie. Het beleid van de IDB heeft ook de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als fundament, wat enorm positief is.” Minister Raghoebarsing geeft aan dat er wordt geïnvesteerd in bestuur, capaciteit en wederopbouw van de productie. De IDB-agenda die samen met Suriname wordt afgedraaid is geïntegreerd en afgestemd met het IMF-programma.

De financiënminister heeft uit de doeken gedaan dat er een project van USD 10 miljoen in voorbereiding is om de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) te versterken. “Er is een programma van USD 30 miljoen welke wordt voorbereid door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ook het PURP-programma wordt uitgebreid.” De bewindsman zegt dat er aan de IDB is gevraagd om Suriname vooral te ondersteunen met versnelde opbouw van de capaciteit. Het is volgens hem belangrijk om de instituties duurzaam op te bouwen.

General manager Alli merkt op dat de IDB een goede samenwerking heeft met Suriname. ”Behalve dat we samenwerken met de overheid gaan we ook de private sector in Suriname ondersteunen.” Hij zegt gesprekken te hebben gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en dat hij onder de indruk is van hoe de SDG’s geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering. Volgens hem hebben Surinaamse bedrijven in IDB een volwaardige partner om duurzame impact in het land te vergroten.