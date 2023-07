‘Bouterse gaf opdracht 272 miljoen SRD weg te maken zodat nieuwe regering salarissen niet kon betalen’

De Surinaamse oud-minister van financiën Armand Achaibersing, heeft woensdag in het programma ABC Actueel hard uitgehaald naar de vorige regering. Dit naar aanleiding van recente uitspraken van prominente NDP’ers die beweren ‘dat hun partij Suriname zal redden‘, na de verkiezingen van 2025.

“Deze mensen hebben een slechte inborst”, aldus Achaibersing die met concrete voorbeelden aangaf hoe kwaadaardig de vorige regering te werk is gegaan. Zo heeft oud-minister Hoefdraad op 10 juli 2020 in opdracht van toenmalig president Bouterse, bewust een enorm bedrag van SRD 272 miljoen via de SPSB weggemaakt, zodat de nieuwe regering Santokhi die op 17 juli startte de salarissen niet kon betalen.

Dit is allemaal schriftelijk vastgelegd en dus te controleren. Men was duidelijk verrast dat het de nieuwe regering uiteindelijk wel gelukt was om de salarissen te betalen, zegt de voormalige bewindsman.

“Dit is een duidelijk kwade bedoeling van de toenmalige regering geweest die velen gedupeerd zou hebben en dan durven ze te beweren dat ze hart voor het volk hebben. Elke keer als de NDP aan de macht is geweest, heeft ze een vernietigend beleid gevoerd”, aldus Achaibersing.

Over voormalig vp Ashwin Adhin, die vorige week beweerde dat beweerde dat de hoge valutawisselkoersen in Suriname kunstmatig door de huidige regering zijn gecreëerd, was hij duidelijk: Adhin verkondigt kolder in zijn toespraak. “Hij moet eens een keer goed gaan bestuderen hoe de economie en overheidsfinanciën werken.”

Luister hier naar het gesprek met ABC Actueel: