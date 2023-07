Ramdin: “VHP-ministers hadden reeds lang besloten af te zien van 50% koopkrachtversterking”

Afgelopen maandag is aan vertegenwoordigers van Ravaksur tijdens een bijeenkomst met de clusterministers medegedeeld dat de 50% koopkrachtversterking die de regering in Suriname voor zichzelf heeft goedgekeurd, wordt teruggedraaid. Volgens BIBIS-minister Albert Ramdin hadden de VHP-ministers reeds lang voor de mededeling aan Ravaksur, besloten om een brief te schrijven naar president Santokhi om af te zien van de 50% koopkrachtversterking voor leden van de Surinaamse regering.

Hoewel Ramdin nog steeds achter zijn standpunt blijft dat bewindslieden deze verhoging vanwege de vele kosten die zij hebben, toch dringend nodig hebben, beseft hij dat de kritiek hierop niet mals is geweest. “Maar tegelijkertijd zouden we de president ook vragen om integraal te kijken naar alle lonen en salarissen in de samenleving. Met name de leidinggevende rollen in de verschillende sectoren van de economie, en met name van het bestuur. Wij kunnen ons niet vergelijken met het bedrijfsleven, maar binnen het overheidsapparaat is er ook wat scheefgroei die aangepakt moet worden. Ook met adviseurs en dergelijken. Dat is maandagavond besloten tijdens een virtueel gesprek met de VHP-ministers”, zei Ramdin woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)- vergadering.

Volgens Ramdin zijn alle VHP-ministers er unaniem over eens dat het geen zin heeft om zo een verhoging te krijgen. “Misschien moet er ook een goede studie gemaakt worden van hoe een salaris moet uitzien. Wat we wel de facto weten is dat ons loon flink lager is, vergeleken met andere collega’s. Maar daar gaat het nu niet om”, aldus de minister.

Donderdagavond komt de vakbeweging weer bijeenkomt met de regering. Dan zal er gesproken worden over verruiming van de belastingschijven.