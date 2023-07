Adhin: “Mensen overnight tot miljonairs gemaakt”

NDP-ondervoorzitter Ashwin Adhin beweert dat de hoge valutawisselkoersen in Suriname kunstmatig door de huidige regering zijn gecreëerd.

“Hun extra motivatie op de achtergrond bleek later de mensen te zijn die overnight miljonairs zijn geworden. Omdat ze voorinformatie hadden gekregen over wanneer die devaluaties zouden komen. Het plan was om het volk straatarm te maken en daar te houden door een koersaanpassing. Tegelijkertijd zou door deze hoge koers de regeringsinkomsten, die voor een overgrote deel in valuta is, omgerekend in SRD gigantisch veel worden. En dan blijven ze het volk maar peanuts geven. Want die grote loonsverhogingen gaan nooit komen. Maar gi un srefi moni de wel. Na yeye un no abi regering”, zei de gewezen vicepresident tevens assembleelid dinsdagavond tijdens een kadermeeting i.v.m. de 36ste jaardag van de NDP.

Volgens Adhin was er helemaal geen sprake van een valutaschaarste, omdat er heel wat valuta al in 2020 in kas kwam. Dit kwam door de hoge exportprijzen van goud en olie. IMF was volgens hem daarom helemaal niet nodig.

Adhin voerde aan dat hij de regering in een vroeg stadium gewaarschuwd had om de valutawisselkoers niet kunstmatig omhoog te schroeven.

“In augustus 2020 heb ik in het parlement gewaarschuwd dat als je dit doet, kunstmatig de koers omhoog stuwen, je dan een humanitaire crisis krijgt van ongekende omvang. In september 2020 bedacht een klein groepje, dezelfde mensen die eerder die valutawet hadden gesaboteerd, om tegen te houden dat er meer controle zou komen op de cambio’s en meer power gegeven zou worden aan de Centrale Bank. Nu bedachten zij ten koste van de hele samenleving weer een hebzuchtige en makkelijke weg eruit voor zichzelf. Het was de methode van Structureel Aanpassingsprogramma (SAP 1992). Die methode is toegepast. Men noemde het devaluaties doen om begrotingstekorten te dekken. Maar dit keer werd het kwaadaardig gebruikt”, stelde hij.