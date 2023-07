Suriname pakt vijf prijzen tijdens Stage of Champions in Guyana

De Surinaamse bodybuilders hebben zondag vijf prijzen gewonnen tijdens de Stage of Champions bodybuilding- en fitnesskampioenschappen in Guyana.

Charelle Meyer eindigde op de 1e plaats in de Bikini Fitness klasse. Anthony Nekrui werd winnaar van zijn bodybuilding gewichtsklasse en 2e Overall Bodybuilding. Faizel Pinas werd 2e in zijn bodybuilding gewichtsklasse.

Kampioen van Suriname Raphael Kromojarijo eindigde op de 2e plaats in Men’s Physique. Suriname is altijd met prijzen van het toernooi huiswaarts gekeerd.

Naast Suriname deden ook Barbados, Trinidad en Tobago, Jamaica, Grenada en St. Maarten mee aan het toernooi.