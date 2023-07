Econoom Ramautarsing: “Koers gaat voor verkiezingen 2025 weer omhoog”

De verkoopkoers van de US dollar in Suriname zal volgens econoom Winston Ramautarsing niet op de 38 SRD gehouden kunnen worden. Het is slechts een kwestie van tijd dat de valutawisselkoersen weer omhoog zullen gaan.

“Het afgelopen jaar hebben wij meer dan 200 miljoen US dollars geleend om consumptief te besteden. Ondanks dat wij onze schulden niet betalen. Voor dit jaar is het ook al iets van 100 miljoen US dollars. Doordat ze een deel van die dollars op die markt gooien, dus aan de banken en cambio’s verkopen, wordt de vraag naar die US dollars daarmee gedekt. Hierdoor hoeft de koers niet te stijgen”, benadrukte de VES-topper in een interview op Stanvaste radio.

Aangezien dit model niet houdbaar is, verwacht Ramautarsing daarom reeds voor de verkiezingen van 25 mei 2025 opnieuw een koersstijging.

Ramautarsing heeft eerder al gesteld dat de valutawisselkoersen in Suriname nooit meer omlaag zullen gaan. “Zolang we niet meer verdienen en minder gaan consumeren, vooral vanuit die overheid, gaat die koers nooit duurzaam stabiel blijven. Ik denk niet dat die koers buiten proporties gaat, anders wordt deze regering compleet en massaal weggestemd. Zoals we de militairen hebben weggestemd in 1987, zo zouden de VHP, ABOP en PL weggestemd kunnen worden als zij die koers exponentieel laten stijgen. Dus ik denk dat ze met pappen en nathouden die koersstijging gaan proberen te houden onder de 50 SRD”, aldus de econoom.

Hij voegt eraan toe dat de beleidsmakers bliksemgoed weten dat met babbelen geen productie wordt verhoogd.