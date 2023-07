Jeugdtheatervoorstelling ‘Tori’ gaat voor meer dan 1.500 kinderen spelen in Suriname

De crew van ‘Tori’, het veelbelovende theaterstuk gebaseerd op het bekroonde boek van Brian Elstak in samenwerking met Karin Amatmoekrim, is begin deze week aangekomen in Suriname en is meteen begonnen met de bouw van het decor.

Het stuk dat vanaf 10 juli wordt gespeeld in Theater On Stage vertelt het spannende avontuur van de dappere kinderen Cel, Bones en Zi, waarbij hun vader, de reuzenschildpad Jean-Michel, de rol van een meesterlijke verhalenverteller op zich neemt. Wanneer hij vertelt, lijkt de hele wereld stil te staan om te luisteren.

In totaal zullen er 10 voorstellingen worden gespeeld. Alleen de laatste voorstelling op vrijdag 14 juli is voor het reguliere publiek, alle andere voorstellingen worden gespeeld voor kinderen van basis- en mulo scholen in groot Paramaribo en Moengo. Behalve de voorstellingen worden er ook workshops verzorgd op de scholen.

Het doel van ‘Tori’ is om niet alleen entertainment te bieden, maar ook een educatieve ervaring. Het verhaal belicht belangrijke waarden, culturele diversiteit en de kracht van verhalen. Door de betoverende wereld van ‘Tori’ in te duiken, zullen kinderen worden geïnspireerd en gestimuleerd in hun culturele ontwikkeling.

The Back Lot werkt nauw samen met scholen en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van deze ervaring. ‘Tori’ in Suriname is mogelijk gemaakt door een samenwerking met HNTjong en een bijdrage van Fonds Podium Kunsten.