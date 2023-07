Ambassadeur Japan spreekt dank uit voor redden twee Japanse staatsburgers

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op maandag 3 juli 2023 een ontmoeting gehad met de niet residerende ambassadeur van Japan voor Suriname, Matsubara Yutaka. Dit gebeurde in de marge van de Caricom-top in Port of Spain, Trinidad.

De ambassadeur sprak zijn dank uit aan de BIBIS-minister voor de inzet van de Surinaamse autoriteiten bij het redden van twee Japanse staatsburgers. Een werd gered op zee door de Surinaamse Kustwacht, nadat er complicaties optraden door onweer op de Atlantische Oceaan. Ook heeft de Surinaamse politie ondersteuning geboden aan een Japanse burger die slachtoffer werd van roof in het grensgebied met Frans-Guyana.

Het aanstellen van een Surinaamse honorair consul in Tokyo, Japan werd ook besproken door de twee zijden. Hierdoor zal de bilaterale relatie verder verdiept moeten worden. Japan vroeg ook ondersteuning van Suriname bij de behandeling van een Japans verzoek voor het zuiveren van gecontamineerd water, bij de Internationale Kern Agentschap.

Minister Ramdin bevestigde de vriendschappelijke relaties die beide landen onderhouden en gaf aan dat Suriname het verzoek van Japan in behandeling zal nemen.