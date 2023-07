President Chandrikapersad Santokhi heeft vrijdagmiddag de Keti Koti gebedsdienst op het districtscommissariaat van Nickerie bijgewoond.

Districtscommissaris (dc) Senrita Gobardhan had de dienst georganiseerd in verband met 160 jaar Keti Koti vandaag in Suriname.

Diverse geestelijke leiders hebben de aanwezigen toegesproken en gebeden voor land en volk. De dc en het staatshoofd hebben ook het woord gevoerd.