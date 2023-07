Minister Ramdin vraagt begrip samenleving: “Ook ministers hebben een leven en uitgaven”

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken in Suriname vraagt naar een zekere mate van begrip vanuit de samenleving voor de lange werkuren die de president, vicepresident en ministers dagelijks moeten maken. Of het nu om 50%, 30% of 20% koopkrachtversterking gaat, feit is volgens de bewindsman dat ook deze groep van 20 tot 25 mensen koopkrachtversterking verdient.

“Ook die groep verdient het om koopkracht te hebben, want ministers werken. Ook ministers hebben natuurlijk een leven en uitgaven. Dus ik hoop dat er een beetje begrip is dat ministers niet uitgesloten moeten worden van een stukje voorziening om aan hun uitgaven te kunnen voldoen”, benadrukte de bewindsman vrijdag op een persconferentie.

Er is behoorlijk veel tumult in Suriname ontstaan nadat bekend werd dat de Surinaamse regering zichzelf rijkelijk heeft gezegend met 50% koopkrachtversterking. Vakbonden eisen uitvoering van het gelijkheidsbeginsel voor alle andere ambtenaren en dreigen acties te voeren indien niet aan deze eisen wordt voldaan.

De 2.500 SRD, die recent aan alle ambtenaren en aan hen gelijkgestelden is toegekend, is blijkbaar niet genoeg voor bewindslieden om hun maandelijkse uitgaven te kunnen voldoen. Ondanks dat al een heleboel voorzieningen gratis voor deze groep zijn. Ramdin stelt dat hij ten tijde van het nemen van dit besluit, uitlandig was. Echter, wanneer hij de salarissen van functionarissen in het bestuur vergelijkt, dan liggen die van de ministers duidelijk lager.

De minister vindt dat het besluit voor de koopkrachtversterking mogelijk wel op een onfortuinlijk moment is aangekondigd. “Tegelijkertijd moet ik zeggen dat in de afgelopen periode verschillende acties zijn ondernomen richting het verbeteren van de leefbaarheid voor bepaalde groepen in de samenleving. Er is gesproken over die 2.500 SRD voor een heleboel groepen, de sociale voorzieningen gaan voort en ik denk dat verschillende andere sectoren ook goed bediend zijn geworden. En nu praten we over een groep van misschien 20 tot 25 personen die dan een versterking van koopkracht krijgen. In ieder geval ook die groep verdient het echter om koopkracht te hebben”, aldus Ramdin.