President Ghana meldt zich af voor Keti Koti viering in Suriname

De president van Ghana, Z.E Nana Akufo-Addo, heeft zich afgemeld voor de herdenking en viering van 1 juli Keti Koti in Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking deelde vrijdag op een persconferentie mee dat het Ghanees staatshoofd donderdag heeft laten weten dat hij niet kan afreizen naar Suriname.

“Op zichzelf jammer. We hadden graag de president van Ghana hier willen hebben. We waren gereed voor zijn bezoek, maar het is geen realiteit geworden”, aldus minister Ramdin. Op 1 en 2 juli 2023 zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden in verband met Keti Koti. De buitenlandse functionarissen die wel in Suriname aanwezig zullen zijn, zijn onder andere de vicepremier van Aruba, Ursell Arends, en de vicepremier tevens minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Wopke Hoekstra.

Bij de recente viering van 150 jaar Hindostaanse Immigratie was wel aanwezig de president van India, Droupadi Murmu. Suriname viert dit jaar ook 160 jaar Keti Koti en 170 jaar Chinese immigratie. Hiervoor zouden daarom ook de presidenten van Ghana en China worden uitgenodigd. Eén van de zaken die met de Nederlandse minister zal worden besproken, heeft betrekking op de visumafschaffing voor personen die vanuit Suriname willen afreizen naar Nederland.

“Meer nog over het visumproblematiek richting Nederland. Surinamers hebben enorm veel last die ze ondervinden van de aanvragen en de tijdige afhandeling. We hebben ook enkele vragen rondom internationale passagiers die problemen hebben met het aan boord komen van KLM-vluchten uit bepaalde landen”, aldus Ramdin.

De Nederlandse koning Willem-Alexander houdt op 1 juli een toespraak tijdens de officiële slavernijherdenking, Keti Koti, in Amsterdam. De verwachting is dat de koning de excuses namens de regering gaat benoemen en herhalen. Ramdin benadrukt dat het standpunt van Suriname met betrekking tot de excuses voor het slavernijverleden niet is veranderd.

“Excuses moeten in Suriname worden aangeboden. Dat standpunt is moet gewijzigd, dus we hopen dat er een moment komt waarop de excuses hier worden aangeboden. Wij hebben ook begrepen van verschillende culturele organisaties van de marrongemeenschap, dat als dat gebeurd, dat met de nodige plichtplegingen moet gebeuren. En dat respecteren we ook”, aldus de minister.