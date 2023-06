Ramautarsing: ‘Uitgesloten dat SLM ooit winstgevend gaat zijn’

De regering van Suriname moet volgens econoom Winston Ramautarsing ophouden om het volk te belazeren met het verhaal dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) in blauwe cijfers gaat belanden. De VES-topper vindt dat er ook wordt gezwegen over hoeveel geld er precies wordt gestopt in deze luchtvaartmaatschappij.

“De SLM is een te kleine company om efficiënt te kunnen functioneren. Het is dus uitgesloten dat je daar ooit een winstgevende company van gaat kunnen maken. Wat ze doen is een leugenverhaal vertellen en niemand mag zien hoeveel geld daarin wordt gestopt. Het zogenaamd reddingsplan van de SLM, was het grootste geheim. Ik heb het nog steeds niet mogen inzien. Publiek geld gaat erin, maar niemand mag het weten”, benadrukt de econoom.

In een radio-interview voerde Ramautarsing aan dat het een politieke keuze is om de SLM in bedrijf te houden, mogelijk vanwege enkele nevenvoordelen die het oplevert. En dit mag de regering wel doen, zolang de transparantie aanwezig is.

Recent heeft ook de gewezen parlementariër Rachied Doekhie zijn kritiek geuit over de geheimzinnigheid rondom de kosten bij de lease van de ‘nieuwe’ Airbus A340-300. Met een schuld van 90 miljoen US dollars, inclusief de lening bij NV Grassalco, is het volgens de gewezen parlementariër belangrijk dat de directie de samenleving komt vertellen hoeveel de lease de luchtvaartmaatschappij maandelijks zal kosten.