Autobestuurder valt in slaap en belandt in bosjes

Op de Oost-Westverbinding in Suriname vond er maandagochtend omstreeks 11.00 uur een eenzijdig verkeersongeval plaats.

Ter hoogte van kilometer 100 raakte een bestuurder met zijn auto van de weg en belandde met die op z’n zij in de bosjes (foto).

Volgens verklaring van de automobilist viel hij tijdens het rijden in slaap. Hij was met nog twee personen in de auto. Ze liepen geen letsels op, maar klaagden wel van pijn over hun lichaam.

Na behandeling door de RGD-arts van Moengo zijn de inzittenden toch verwezen naar de Spoedeisende Hulp. De politie van Moengo was ter plaatse voor onderzoek.