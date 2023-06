Familie deelt tekening die Ayan voor vertrek van huis had gemaakt

De familie van de 7-jarige Ayan Sewpal, die zondagmiddag tragisch om het leven is gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Magentakanaalweg in Suriname, heeft maandag zijn allerlaatste tekening voor vertrek van huis gedeeld.

“Waarom had hij zo een tekening gemaakt, vandaag zitten wij die laatste tekening te kijken met heel veel tranen en pijn, waarom ben je weg onze lieve Ayan, we missen je heel veel”, aldus een nabestaande.

De jongen zat met zijn ouders in de auto, die vanuit de Nieuw Weergevondenweg richting de Frederikshoopweg reed. Zijn vader die achter het stuur zat, raakte door nog onbekende reden van de weg en crashte tegen een boom, waarna de auto in het kanaal terechtkwam.

Volgens omstanders werd de jongen uit het voertuig geslingerd, na de klap tegen de boom.

Buurtbewoners die op het geluid afgingen en omstanders hebben snel hulp verleend en de slachtoffers uit het water gehaald. Voor Ayan kwam de hulp te laat; hij overleed ter plaatse. De ouders werden per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp afgevoerd.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van de 7-jarige ter obductie door de politie in beslag genomen.