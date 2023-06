Anansi de Spin in de klassen van Suriname

In navolging op het pilot project: Anansi de Spin in de klas, waarbij er al zeven scholen warm zijn gemaakt voor Anansi in de Klas in de vorm van een mini voorlees ochtend, vervolgen het MinOWC en de FIBOS het onderwijsaanbod / onderwijscurriculum met Anansi de spin in de klas.

Naast Skoro Doro, als eerste interventieprogramma vanwege COVID-19 en COOL, als Post covid-19 programma, is het nu tijd voor het internationaal onderwijsprogramma Anansi “Wie niet Sterk is, moet slim zijn” in de klas. Cultureel erfgoed en de oorsprong van inspirerende verhalen worden geïntegreerd binnen het inclusieve onderwijs.

Inclusief onderwijs wordt omarmd omdat het verbindt en perspectief biedt. Onderwijs integreert en omarmd inclusief cultureel erfgoed en oorsprong van inspirerende verhalen in haar curriculum om te verbinden en perspectief te bieden.

Anansi in de klas is tot stand gekomen o.b.v. een zeer creatieve en uitgedachte manier ter ontwikkeling en verankering van het cultureel erfgoed in het Nederlands onderwijscurriculum. Na een succesvolle implementatie in Nederland is het de beurt aan Suriname om ons gedeeld cultureel erfgoed nu te verankeren in ons eigen onderwijs curriculum. In aanloop naar de lancering en implementatie van het programma Anansi in de Klas in Suriname in de week van 11-18 juni 2023, is het van belang om ons rijke gedeelde culturele erfgoed waar de Anansi-verhalen vandaan komen, te erkennen en te koesteren. Deze betoverende verhalen dia overgedragen zijn door generaties heen, hebben een bijzondere plaats in de Surinaamse folklore. Met de integratie van deze verhalen in de klas geven wij een eerbetoon aan de tradities en geschiedenis van ons land.

Van 11 tot en met 18 juni 2023 zijn de ontwikkelaars en partners van dit programma in Suriname om samen verder vorm te geven aan de lancering en implementatie. Onderdeel van die implementatie zijn de trainingen aan leerkrachten en consulenten verzorgen. Verder zal er een kick-off van de Anansi voorlees sessie worden georganiseerd op 2 basisscholen in het district Saramacca. Het Anansi onderwijsmateriaal omvat onder andere;

Een voorlees- en verhalenboek, een docentenhandleiding, tekenboeken, werkboekjes voor de kinderen en een 15-delige serie tekenfilmpjes via het onderwijs tv van het ministerie en de FIBOS YouTube Edumedia Chanel.

De oorsprong van de Anansi-verhalen

De oorsprong van de Anansi-verhalen kan worden teruggevoerd naar West-Afrika, waar ze ontstonden onder het Akan-volk. Anansi, de slimme spin, groeide uit tot een geliefd en iconisch personage, bekend om zijn sluwe slimheid en wijsheid. Door zijn ondeugende avonturen en ontmoetingen met lotgenoten en verschillende uitdagingen, leert Anansi waardevolle levenslessen die resoneren over culturen en generaties heen.

De kracht van Anansi in de Klas Suriname

Met de introductie van Anansi in de Klas Suriname omarmt het programma niet alleen de universele aantrekkingskracht van deze verhalen, maar eert ook de diverse culturele samenstelling van Suriname. Door de Anansi-verhalen op te nemen in het onderwijs curriculum krijgen Surinaamse leerlingen de mogelijkheid om verbinding te maken met hun wortels, hun cultureel erfgoed te preserveren en een dieper begrip van hun eigen identiteit te ontwikkelen. De verhalen van Anansi dienen als een krachtig middel voor cultureel behoud, waarbij de verbinding en morele waarden van de diverse gemeenschappen in Suriname worden ontwikkeld en onderhouden. De lessen die voortkomen uit deze verhalen gaan verder dan een Anansi verhaal en omvatten thema’s als vindingrijkheid, doorzettingsvermogen, gemeenschapszin en het belang van wijsheid boven fysieke kracht.

Hoewel de Anansi-verhalen geworteld zijn in West-Afrikaanse, hebben ze geografische grenzen overschreden en resoneren ze met culturen over de hele wereld. De omarming van deze verhalen in de Surinaamse klas getuigt van culturele diversiteit, inclusiviteit en interculturele uitwisseling. Na een succesvolle implementatie in Suriname, is het te verwachten dat de omliggende eilanden, waaronder Curaçao, Aruba en Sint Maarten, zullen volgen voor de integratie van Anansi in de Klas in hun eigen onderwijssystemen. Door de culturele banden en historische connecties tussen Suriname en de genoemde eilanden, is er een natuurlijke affiniteit met de Anansi-verhalen en hun betekenis. Het delen van deze gemeenschappelijke culturele erfenis biedt een unieke gelegenheid om Anansi in de Klas te omarmen als een effectieve en waardevolle onderwijsmethode. Anansi in de Klas zal een integraal onderdeel worden van het onderwijssysteem van de hele regio, waarbij leerlingen worden geïnspireerd en geëmpowerd door de tijdloze wijsheid van Anansi en de rijke culturele tradities die zij vertegenwoordigt.