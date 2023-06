Nieuwbouw Mr. Huber Stichting te Tamanredjo in gebruik genomen

De dependance van de Mr. Huber Stichting in het ressort Tamanredjo op Commewijne is nu in een nieuw pand ondergebracht. Het betreft het voormalige onderkomen, dat volledig is verbouwd. President Chandrikapersad Santokhi viel op vrijdag 16 juni de eer te beurt om de officiële opening te verrichten van de faciliteit, die geheel rolsstoelvriendelijk is ingericht en over een speeltuin beschikt.

De opening gebeurde in aanwezigheid van onder meer de ministers Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Ook districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab, donateurs, bestuur, personeel en bewoners van de stichting waren getuige van dit moment.

Het staatshoofd toonde zich ingenomen met deze ontwikkeling in het ressort. Volgens hem heeft de organisatie, die op 25 oktober 1985 is opgericht, haar bestaansrecht bewezen. President Santokhi vond het om verschillende redenen een hele eer om aanwezig te zijn. Hij prees in het bijzonder het beleid van de stichting om niet alleen vanuit centrum Paramaribo te opereren.

Derhalve moet de Mr. Huber Stichting het voorbeeld voor andere organisaties zijn, namelijk dat zij de zorg heel dichtbij de mensen moeten brengen. “De leiding en het bestuur hebben hierop ingespeeld door een nieuw huis te bouwen voor jongvolwassenen met een meervoudige beperking”, merkte de president op.

Het staatshoofd voegde eraan toe dat decentralisatie van diensten, zoals opvang en hulpmiddelenvoorziening, heden ten dage noodzakelijk is. Zulke projecten kunnen volgens hem alleen door gemeenschapszin uitgevoerd worden.

Santokhi doet een beroep op de gemeenschap om de eerdergenoemde doelgroep meer liefde, aandacht en zorg te geven. Hij sprak zijn felicitaties en dank uit aan eenieder, die bij het project betrokken is geweest. Verder riep hij op tot een zorgvuldig gebruik van het gebouw en de inventaris.

Stichtingsdirecteur Salima Jahangier en bestuursvoorzitter Reza Amirkhan spraken van een heuglijk feit voor de organisatie. Ze toonden zich ingenomen dat na twee jaar hard werken de nieuwbouw er staat om dakloze jongvolwassenen een liefdevolle plek te geven. De nieuwe ruimte was noodzakelijk, aangezien het voormalige gebouw niet meer voldeed.

Directeur Jahangier heeft graag meer personeel voor de doelgroep, die extra aandacht en begeleiding behoeft. Volgens voorzitter Amirkhan is het project niet mogelijk geweest zonder donateurs en financiële ondersteuning zowel nationaal als internationaal. Het bestuur streeft nu naar een rolstoelbank, om hulpmiddelen beschikbaar te stellen voor de lokale gemeenschap. Verder ligt ook een school voor mensen met een beperking in de planning.