Suriname tekent luchtvaart overeenkomsten met Qatar en Verenigde Arabische Emiraten

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) is afgelopen vrijdag vertrokken naar het Midden-Oosten. De bewindsman zal maandag in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een finaal akkoord met betrekking tot een luchtvaartovereenkomst tekenen en daarna doet hij datzelfde in Qatar.

Volgens minister Jubithana staat de ontsluiting van Suriname hoog op agenda van het ministerie. Hij benadrukt dat de Surinaamse regering zich ten doel stelt om ruim 30 luchtvaartovereenkomsten te hebben getekend aan het einde van haar regeerperiode. De overeenkomsten zijn cruciaal om Suriname te ontsluiten; ze zorgen er onder andere voor dat de consument meer keuze heeft. Landen in het Midden-Oosten zijn grote spelers op het wereldtoneel van de olie- en gasindustrie.

“Connectiviteit is belangrijk om investeerders aan te trekken voor alle sectoren, maar wij krijgen als land nu vooral aandacht vanwege onze offshore olie en gas.”

De bewindsman heeft uit de doeken gedaan dat hij een onderhoud zal hebben met de chief executive officer (CEO) van Qatar Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van Qatar. De maatschappij heeft haar thuisbasis op de internationale luchthaven Hamad in Doha. De luchtvaartmaatschappij is opgericht in 1993 en heeft een vloot van meer dan 200 vliegtuigen die naar meer dan 160 bestemmingen vliegen.

Qatar Airways is een van de snelst groeiende luchtvaartmaatschappijen ter wereld en heeft talloze prijzen gewonnen voor haar uitstekende service en betrouwbaarheid. De luchtvaartmaatschappij is ook lid van de Oneworld-alliantie, waardoor passagiers toegang hebben tot een uitgebreid netwerk van bestemmingen en voordelen.

Minister Jubithana vertelde dat hij op de terugweg een deliberatie zal hebben met Europarcs. Europarcs is een Nederlandse aanbieder van vakantieparken en resorts in veel Europese landen. Het bedrijf is opgericht in 2010 en biedt accommodaties aan op meer dan 20 locaties: aan de kust, in het bos of in de buurt van een stad. Europarcs richt zich op luxe vakantiehuizen en -appartementen, maar biedt ook kampeer- en glampingopties aan. Naast accommodaties biedt Europarcs ook faciliteiten zoals zwembaden, restaurants, sportfaciliteiten en wellnesscentra.

Europarcs focust sterk op duurzaamheid en biedt verschillende groene initiatieven zoals elektrische auto’s en zonnepanelen op de accommodaties. “Europarcs heeft grote belangstelling om te investeren in Suriname. Het bedrijf kan een belangrijke partner zijn om het Toerisme in Suriname volgens onze doelstellingen te ontwikkelen”, aldus de bewindsman.