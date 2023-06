Braziliaans vaartuig met smokkelwaar in beslag genomen: aanhoudingen gepleegd

Een alerte burger stelde de redactie van Waterkant.Net zaterdag op de hoogte, dat de Maritieme politie in Suriname een schoener in beslag heeft genomen. Dit gebeurde bij de aanmeersteiger te Leonsberg in Paramaribo.

Volgens hem zou de politie ook arrestaties hebben gepleegd, omdat de wetsdienaren vermoedelijk gestuit zijn op smokkelwaar in het Braziliaanse vaartuig.

De redactie maakte contact met de Maritieme Politie maar die wenste niet in details te treden over de aanhoudingen en de in beslag name.

Vernomen wordt dat vijf personen zijn aangehouden die dure audio apparatuur in hun bezit hadden die zij in Braziliƫ zouden verkopen.