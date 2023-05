Vrouw met cocaïne in koffer aangehouden op JAP-luchthaven

Het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID-Team) heeft zaterdagochtend de 34-jarige vrouwelijke passagier S.M. met bijkans 3 kg cocaïne in haar koffer aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname.

De vrouw viel tijdens visitatie door de mand toen zij op het punt stond om naar het buitenland te vertrekken. De drugs is aangetroffen in voorbereide bara mix verstopt in de koffer.

De verdachte alsook de drugs zijn overgedragen aan de Narcotica Brigade.

De vrouw is na te zijn voorgeleid en afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.