Somohardjo wordt coach PL; verwacht terugval aantal zetels VHP en ABOP

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zal bij de komende verkiezingen van Suriname mogelijk de rol van coach binnen zijn partij vervullen. Daartoe hebben verschillende partijgenoten, waaronder ook zijn zoon Bronto, al een verzoek gedaan. “Ze zien mij meer als coach bij de PL. En bij de komende verkiezingen hebben ze me al voorgedragen. Bronto althans zei: Pa, ga niet meedoen. Wordt coach”, zei de PL-leider vrijdagavond tijdens een discussieavond over Javanen in de politiek.

Somohardjo deed hierbij een oproep aan vooral jongeren om zich aan te sluiten bij de rood-witte partij, omdat de geschiedenis volgens hem al heeft uitgewezen hoeveel jongeren nu door de PL zijn opgeleid tot kader en hierdoor topfuncties binnen het land bekleden. Echter betreurt hij dat veel van hen de partij de rug hebben toegekeerd. “Wij zijn zover dat wij in het verleden jongeren hebben gemaakt tot ondervoorzitter, minister, parlementariër en zelfs tot kandidaat-president”, aldus Somohardjo.

Somohardjo heeft het volste vertrouwen dat zijn partij een groei zal doormaken in 2025. Eerder heeft hij aangegeven dat de PL erop rekent om minimaal 7 tot 8 zetels binnen te halen. Het zijn volgens hem juist de coalitiegenoten VHP en ABOP die moeten oppassen dat zij niet sterk terugvallen.

“Ik heb het volste vertrouwen dat wij bij de komende verkiezing zeker gaan groeien. Al is het met maar 100%. We gaan misschien wel met 1000% groeien. Waarvoor de anderen zich zorgen moeten maken, zoals de VHP, dat zij niet van 20 zetels naar beneden gaat. Want dan verlies je. Ook de ABOP. Ik weet niet of de NDP gaat groeien”, aldus Somohardjo.

De PL-topman benadrukt dat hoewel zijn partij de Javaanse groep als basis heeft, zij een nationale partij is die versterkt wordt door alle bevolkingsgroepen. Hij maakte een vergelijking met de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) en stelde dat deze personen de Politieke Toegevoegde Waarde (PTW) voor de PL brengen.

Somohardjo vindt dat er niets mis is met deze stelling, omdat elke partij een basis heeft. “Elke partij die nu geen basis heeft, is bij voorbaat gedoemd”, aldus de politicus.