Econoom Ramautarsing verwacht prijs- en koersverhogingen in komende periode

Econoom Winston Ramautarsing zegt dat overeenstemming met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) een goede ontwikkeling is voor Suriname, maar zeker niet in het voordeel van de burger zal zijn. “Want de burger gaat het moeten ophoesten. Dus terwijl wij blij zijn dat wij die IMF-coverage hebben, betekent het wel dat die burger de prijs gaat betalen”, benadrukt de VES-topper.

Ook de koopkrachtversterking van 2.500 SRD voor de ambtenaren zal een negatief effect hebben. Ramautarsing voorspelt dat de prijzen van verschillende goederen en diensten, en daarmee ook de valutawisselkoersen, automatisch ook omhoog zullen gaan.

“Als je weet dat je het zes maanden lang gaat krijgen, dan ga je geen brood, suiker of kaas kopen. Je gaat een wasmachine of ijskast kopen op krediet. Dat betekent dat dat bedrijf weer een aantal wasmachines gaat moeten importeren met als gevolg een druk op die dollar. Dus die koers zal omhoog gaan”, stelt hij.

De econoom stelt dat de burger recht heeft om te weten welke prijsverhogende maatregelen er precies zullen worden ingevoerd door het IMF-deal. Voor nu is dat nog niet helemaal duidelijk. De regering heeft recent wel bekendgemaakt dat de elektriciteitstarieven per 1 juni en watertarieven per 1 juli zullen worden verhoogd. Echter waarschuwt de econoom ervoor dat afbouw van subsidies ook zal betekenen dat de inflatie zal toenemen.

“Pas als grote massa’s op straat komen, dan gaan dingen worden teruggedraaid. Maar deze regering probeert met pappen en nathouden dingen te veranderen. Maar ze willen in elk geval geen grote groepen op straat hebben. Dus ze zullen misschien wel heel zachtjes dingen verhogen. Want ze willen populair blijven”, aldus Ramautarsing.

Met de herschikking van de lening bij Oppenheimer, moet volgend jaar US$ 32 miljoen betaald worden. “Dat geld moet ergens vandaan komen, dus uit de samenleving natuurlijk. De belastingen moet het opbrengen. We hebben dus juist minder geld volgend jaar. Mensen zijn dus niet eerlijk naar de bevolking toe”, stelt hij.