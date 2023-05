Documentaires uit DocuLab ‘8 voor 40’ op Locarno Film Festival

The Back Lot in Suriname heeft laten weten dat de documentaires ‘Hidden World’ en ‘Je kan toch lezen’, uit het project DocuLab 8 voor 40, zijn geselecteerd voor het gerenommeerde Locarno Film Festival. Het festival in de Zwitserse stad Locarno, vindt dit jaar plaats van 2 t/m 12 augustus 2023 in Locarno.

Met deze bijzondere erkenning profileren zowel de 2 getalenteerde filmmakers, Kenrich Cairo en Ananta Khemradj, als Suriname zich ook internationaal.De makers zijn ook uitgenodigd om persoonlijk aanwezig te zijn tijdens het festival in Locarno. Ze zullen deelnemen aan het exclusieve Director’s Club Programma, dat een unieke gelegenheid biedt om kennis op te doen, te netwerken en geïnspireerd te raken door andere filmmakers met korte of lange films.

De Director’s Club zal hoofdzakelijk online plaatsvinden in de derde week van juli, hoewel enkele sessies eerder of later kunnen worden gepland. Bovendien zullen er ter plaatse activiteiten zijn van 2 tot 9 augustus.

Het Locarno Film Festival behoort tot de vooraanstaande festivals in de wereld. Het festival heeft zich tot doel gesteld films en talenten uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in de schijnwerpers te zetten. Dit biedt een unieke kans om een panoramisch beeld van de regio te presenteren aan het publiek en professionals uit de filmindustrie.

The Back Lot feliciteert Kenrich Cairo en Ananta Khemradj met deze opmerkelijke prestatie en is trots op hun toewijding en creativiteit. Eerder zijn de documentaires ook vertoond op het Trinidad & Tobago Filmfestival, het Third Horizon Filmfestival in Miami en het Timehri Filmfestival in Guyana.

Momenteel wordt als vervolg op DocuLab 8 voor 40, het project DocuLab ‘10 voor 50’ uitgevoerd.In het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname in 2025, zullen er 10 documentaires gemaakt worden. Hiervoor zijn Surinamers in de gelegenheid gesteld een idee voor een documentaire in te dienen. Uit de 21 inzendingen zijn er 10 geselecteerd die tussen 2023 en 2025 gerealiseerd zullen worden. Ook is er ter stimulans een wild card uitgegeven aan de jongste inzender.

DocuLab ‘10 voor 50’ wordt gefinancierd door het Nederlands Filmfonds.

Het initiatief van de Doculabs komt van Eddy Wijngaarde. Met zijn achtergrond als filmproducent wist hij de juiste contacten te leggen en de middelen te vinden om dit plan te realiseren.