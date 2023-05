Keti Koti Festival dit jaar op Museumplein, Nationale Herdenking in Oosterpark

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) organiseert voor de 21ste keer op zaterdag 1 juli de jaarlijkse Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden van 14.00 uur tot 15.15 uur in het Oosterpark in Amsterdam. De Nationale Herdenking is tevens de officiële start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden en wordt bijgewoond door een afvaardiging van het kabinet. Het Keti Koti Festival, waar feestelijk wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, vindt dit jaar plaats op het Museumplein in Amsterdam.

“Met de herdenking maakt het NiNsee Nederland actief deelgenoot van de geschiedenis én betoont zij respect aan de voorouders. Dit jaar kunnen we met elkaar herdenken in de wetenschap dat de voorouders door de excuses op 19 december 2022 erkenning gekregen hebben en nu volwaardig onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis. Erkenning als eerste stap naar broodnodig herstel voor de nazaten van totslaafgemaakten”, aldus Linda Nooitmeer, voorzitter bestuur NiNsee.

Minister Dijkgraaf, coördinerend minister Herdenkingsjaar Slavernijverleden, “De invulling van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is van ons allemaal. Voor mij gaat het om meer willen weten en kennis op doen over gebeurtenissen; via verhalen en nieuwe perspectieven. Zodat we meer licht schijnen op een donker gedeelte van onze gedeelde geschiedenis. En met elkaar leren en herkennen hoe het slavernijverleden nog steeds invloed heeft op onze levens van hier en nu. Waardoor we blijvend lessen trekken voor de toekomst.”

Wethouder,Touria Meliani, Inclusie en Antidiscriminatiebeleid:”Keti koti wordt al jaren in Amsterdam herdacht en gevierd. Het is een moment om stil te staan bij de deze misdaad tegen de menselijkheid, terug te denken aan wat tot slaaf gemaakte mensen in het verleden hebben meegemaakt, en de gevolgen daarvan die nog doorsijpelen tot de dag van vandaag. Ik hoop dat meer en meer mensen zich verdiepen in onze gezamenlijke geschiedenis en met elkaar het gesprek aangaan over de betekenis hiervan in ons dagelijkse leven. Naast herdenken is het ook een dag om te samen te vieren dat de slavernij is afgeschaft en dit jaar in het bijzonder omdat de slavernij 160/150 jaar geleden is afgeschaft.”

Herdenkingsceremonie

Tijdens de herdenking staan we stil bij de zeer pijnlijke geschiedenis van het slavernijverleden. Dit jaar is de herdenking ook de officiële start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, dat loopt van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. De aanvang van

de herdenkingsceremonie is om 14.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1, BVN en via NOS.nl.

Keti Koti Festival dit jaar op Museumplein.

Vanwege de verwachte hogere opkomst en de beperkte capaciteit in het park, vindt het Keti Koti Festival dit jaar plaats op het Museumplein in Amsterdam en niet, zoals gebruikelijk, in het Oosterpark. Dit is besloten in overleg met de Gemeente Amsterdam. Het Keti Koti Festival begint om 13.00 uur en eindigt om 23.00 uur. Tijdens de plechtigheid van de Nationale Herdenking (van 14.00 uur tot 15.15 uur) wordt het festival op het Museumplein stilgelegd en kan via grote schermen live worden meegekeken naar de ceremonie in het Oosterpark. De viering op het Museumplein bestaat uit een concert met onder andere artiesten zoals Berget Lewis, Trijntje Oosterhuis, Alain Clarke en Jeangu. Ook is er een FunX podium gericht op jongeren. Daarnaast is er een kinderpodium met onder meer een poppentheater, een podium met traditionele muziek en er is ruimte voor debat.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Het slavernijverleden is een zeer pijnlijk, belangrijk en tot voor kort onderbelicht onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Tijdens het Herdenkingsjaar Slavernijverleden staan we in het hele Koninkrijk en samen met Suriname stil bij onze geschiedenis, en bij hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog een negatieve rol speelt in het leven van mensen. Tijdens het jaar worden er verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd om het bewustzijn over het Nederlandse slavernijverleden te vergroten. De Rijksoverheid hoopt met dit herdenkingsjaar bij te dragen aan het blijvend vergroten van kennis en verbinding in de samenleving.

Over het NiNsee:

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is de officiële landelijke organisatie van het Nederlandse Slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de huidige maatschappelijke verhoudingen.

Het NiNsee verzamelt, beheert en deelt kennis rond de gedeelde geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden. In het Herdenkingsjaar Slavernijverleden programmeert het NiNsee een flink aantal activiteiten om kennisdeling en het bewustzijn over de gedeelde Nederlandse geschiedenis te verbreden. Als onderdeel van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden heeft de Rijksoverheid subsidie beschikbaar gesteld aan het NiNsee om de opening en sluiting van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden te faciliteren.