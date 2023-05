Jonge vrouw (22) liet 55-jarige echtgenoot vermoorden omdat hij wilde scheiden

De destijds 22-jarige Dominicaanse Jennifer J. die ervan verdacht werd dat ze haar 55-jarige Nederlandse echtgenoot Roy van Tinteren in 2019 op de Dominicaanse Republiek liet vermoorden, verdwijnt 30 jaar achter de tralies. Dat heeft de rechtbank op het Caribische eiland deze week bepaald.

De twee waren iets meer dan twee jaar getrouwd, maar Van Tinteren had al na een jaar aangegeven dat de relatie niet goed zat. Hij wilde scheiden van zijn vrouw. De Nederlander bood zijn 33 jaar jongere echtgenote een miljoen Dominicaanse Pesos aan om te vertrekken en nog eens een miljoen als ze een overeenkomst zou ondertekenen om snel akkoord te gaan met de scheiding.

De jonge vrouw weigerde echter te vertrekken en weigerde mee te werken aan de scheiding. Niet lang daarna werd de Nederlander toen hij aan het wandelen was, door enkele mannen in een auto ontvoerd. Het lichaam van de man werd uren later teruggevonden met twee schotwonden in zijn hoofd.

In eerste instantie werd uitgegaan van een roofoverval. Maar al snel nam de zaak een andere wending, waarbij zijn jonge vrouw als verdachte in beeld kwam. Mede uit vrees berooid achter te blijven, smeedde ze een moordplan en betaalde ze haar handlangers.

Volgens de rechters heeft ze de dood van haar man doelbewust gepland en kreeg daarbij hulp van twee andere mannen. Met een van hem zou ze een geheime relatie hebben gehad. Die handlanger uit de Dominicaanse Republiek krijgt dezelfde straf. Een derde persoon heeft acht jaar cel gekregen schrijft de Telegraaf.